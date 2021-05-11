В письме говорится о том, почему Facebook не следует реализовывать свои планы по разработке и запуску версии приложения Instagram для детей. В частности, вспоминают проколы Facebook в плане защиты данных, а также исследования, показывающие, что социальные сети могут быть вредными для детей на физическом и психологическом уровнях.

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Что известно

По мнению прокуроров, дети не имеют полностью развитого понимания конфиденциальности и могут легко стать целью злоумышленников.

Большой процент опрошенных молодых пользователей Instagram столкнулся с различного рода издевательствами в приложении. Поэтому генеральные прокуроры призывают Facebook отказаться от планов по запуску этой новой платформы.

Как уже отмечалось, сегодня детям до 13 лет не разрешается иметь учетную запись Instagram, если в описании профиля явно не указано, что аккаунтом управляет родитель или опекун.

Пока неизвестно, ответила ли компания как-то на письмо и пересмотрит ли она свои планы.