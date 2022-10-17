В среду, 12 октября, компания сообщила, что прототипы Kuipersat-1 и Kuipersat-2 будут выведены на орбиту ракетой Vulcan Centaur от United Launch Alliance (ULA) в начале 2023 года. Компания заявляет, что запуск позволит ей провести опробование технологии своей спутниковой сети с помощью данных из космоса. Эти данные помогут завершить разработку, развертывание и операционные планы для коммерческой спутниковой системы.

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Следует отметить, что термины несколько отстают от первоначального плана Amazon; В прошлом году компания объявила, что запустит прототипы в 4 квартале 2022 года, используя совсем другую ракету от компании ABL Space Systems.

Плотный график

Начало 2023 уже не за горами, но есть еще много вещей, которые должны быть сделаны правильно, чтобы запуск состоялся по графику.

Во-первых , Amazon должна фактически закончить строительство спутников, которое, как сообщается в ее пресс-релизе, будет завершено в конце этого года.

, Amazon должна фактически закончить строительство спутников, которое, как сообщается в ее пресс-релизе, будет завершено в конце этого года. Во-вторых – ракета тоже еще не готова. ULA заявила, что ожидает завершения сборки Vulcan к ноябрю и испытана до декабря. Это, мягко говоря, не совсем проверенная стартовая платформа. Ракета ожидает своего первого запуска, а потому перенос может стать привычным делом.

Обе компании должны уложиться в установленные сроки. ULA должна запустить Vulcan дважды до 4 квартала 2023 года, чтобы доказать, что она достаточно надежна для выполнения миссий для Космических сил США. Между тем, Amazon должен запустить половину своих спутников до 2026 года, чтобы сохранить лицензию FCC. Это дальше, чем конец следующего года, но учитывая, что созвездие Amazon должно состоять из 3236 спутников, это потребует достаточно много запусков в течение следующих нескольких лет.

Тридцать восемь из них планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Vulcan, в то время как несколько других – ракетами Arianespace и Blue Origin Джеффа Безоса. Примечательно, что в списке партнеров отсутствует SpaceX, которую другие спутниковые провайдеры, такие как Lynk и AST SpaceMobile, использовали для запуска оборудования в космос.

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Зачем Amazon спутниковый интернет

Amazon заявляет, что план компании состоит в том, чтобы "обеспечить быструю, доступную широкополосную связь для необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых сообществ по всему миру". Интересно, что Amazon также имеет соглашение с Verizon о том что ее спутники будут выступать в роли транзитного узла для удаленных сотовых вышек LTE или 5G.