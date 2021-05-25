Производительность смартфонов можно будет "обновлять" с помощью Google Play

Разбираться в нейросетях необязательно, но стоит знать, что эффективность Neural Networks API во многом отвечает за производительность чипсетов. В скором будущем соответствующее программное обеспечение будет обновляться с помощью сервисов Google.

Как работает новая технология

Neural Networks API позволяет разработчикам делегировать часть чрезвычайно сложных вычислений для работы нейросетей чипсетам смартфонов, в результате чего повышается общая производительность обработки данных.

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Уже скоро смартфоны на Android, построенные на мобильных платформах Snapdragon, смогут получать такие же регулярные программные обновления для локальных "нейропроцессов", которые Qualcomm уже давно использует для совершенствования драйверов GPU.

Что это даст пользователям

Нововведение имеет важное значение, поскольку пользователям не придется покупать новый смартфон или ждать полного обновления системы для того, чтобы воспользоваться усовершенствованными мобильными технологиями. Как пример Qualcomm приводит приложения Google Assistant и Google Maps, которые должны стать "лучше, умнее и более интуитивными".

Еще же и слишком, независимые разработчики, которые пользуются возможностями Neural Networks API, могут быть уверены, что подавляющее большинство смартфонов на Android (как минимум на базе однокристальных систем Snapdragon), будут иметь новейшую версию данного API.

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О времени премьеры функции в Qualcomm пообещали сообщить позже. Сейчас есть только известно, что она должна появиться в 2021 году.