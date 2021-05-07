В своем отчете FTC подробно описала множество случаев преднамеренного осложнения ремонта продуктов, причем чаще всего такие ограничения накладывают производители смартфонов и автомобилей.

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Как производители усложняют ремонт своей продукции

Вендоры используют различные хитрости, такие как:

ограничение доступности запчастей;

затрудненное распространение диагностического программного обеспечения;

изготовление сложных конструкций, которые делают ремонт более сложным, и другие методы.

В итоге FTC намерена разработать новые правила и внести ряд изменений в действующее законодательство, регламентирующее соответствующую сферу.

Борьба за "право на ремонт" в Европе

Стоит отметить, что дебаты о "праве на ремонт" идут уже давно в Евросоюзе. Различие заключается в том, что европейские законодатели сосредоточены на снижении негативного воздействия на окружающую среду, в то время как работа FTC была посвящена влиянию на людей.

В отчете сказано, что ограничения на ремонт негативно влияют на потребителей, которые сталкиваются с невозможностью легко отремонтировать устройство. Как следствие это может стать финансовым бременем для людей с низким уровнем дохода.

Что говорят производители техники

Производители устройств утверждают, что у них есть законные основания для использования как минимум некоторых ограничений на ремонт техники. К ним относятся:

защита интеллектуальной собственности;

кибербезопасность;

риски связаны с несертифицированными ремонтниками;

замена деталей на неоригинальные.

Однако FTC, похоже, эти аргументы не убеждают. В отчете сказано, что производители предоставили недостаточно доказательств необходимости введения ограничений на ремонт техники.

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Стоит ли ждать пользователям техники перемен к лучшему

После того, как отчет FTC был представлен Конгрессу США предстоит проработать алгоритм действий, направленных на то, чтобы сделать ремонт устройств проще. FTC уже внесла некоторые предложения, в том числе по изменению законодательства и расширению рынка ремонта устройств в стране. Также предлагается обязать производителей предоставлять покупателям больше данных о том, насколько тот или иной товар подвергается ремонту (аналогичный закон недавно вступил в силу во Франции).