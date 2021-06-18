Подписанный компаниями документ называется "Универсальная спецификация быстрой зарядки для мобильных устройств". Среди участников соглашения ключевые китайские бренды – Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo и Oppo.

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Почему это хорошо

Инициативу также поддержали производитель микроконтроллеров Rockchip и Китайская академия информационно-коммуникационных технологий (CAICT). Сейчас стороны согласовывают детали и могут прийти к унификации в ближайшее время.

Единый стандарт позволит снизить стоимость разработки технологий быстрой зарядки и поспособствует сокращению электронных отходов.

Пользователям же больше не придется беспокоиться о совместимости зарядного устройства с новым смартфоном – они будут универсальными для всех названных компаний и, вероятно, других производителей, если те захотят перенять этот опыт.

В мае 2021 года Xiaomi показала собственное устройство для быстрой зарядки HyperCharge. Компания заявила, что устройство заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут через провод и за 15 минут без него.