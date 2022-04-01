Производители смартфонов потребовали предоплату за поставки в Россию

Российские дистрибьюторы и ритейлеры рассказали пропагандистским СМИ, что "практически все" производители электроники изменили схему поставки в Россию.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, ранее ритейлеры заказывали партию устройств с отсрочкой платежа. Теперь многие партнеры требуют предоплаты или дают минимальную отсрочку.

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Купить технику стало очень сложно

Кредит на закупку товаров взять стало гораздо сложнее, сетуют российские ритейлеры: в конце февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, стоимость финансирования выросла соответственно.

Дистрибьюторы отмечают, что ряд производителей, кроме Apple и Samsung , не отказываются от поставок в Россию совсем. Но есть некоторые партнеры, которые "пока не определились". Однако отгрузочная стоимость техники выросла в марте в среднем на 30%, что сказалось и на розничной стоимости.

Техника в России значительно подорожает

Изменение практики продаж российским дистрибьюторам и ритейлам сказывается не только на розничных ценах новых устройств, но уже отгруженных. В целом отгрузочная стоимость цифровой техники со стороны вендоров и дистрибьюторов в марте выросла на 30%.

Пока Россия возлагает немалые надежды на рынок Азии. Благодаря смартфонам из Китая цены могут стабилизироваться.

Между тем Россия, по сути, легализовала "серый" импорт техники в страну. Согласно недавнему распоряжению. Практически теперь в России разрешили ввоз техники без получения разрешений от правообладателя, производителя либо дилера.