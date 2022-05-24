Производители пармезана начали вживлять микрочипы в свою продукцию: зачем им это

Производители пармезана встраивают специальные трекеры в казеиновую оболочку своих сыров. Заявляют, что чипы размером с крупицу соли и безопасны для пищевых продуктов. Зачем это нужно – дальше.

Пармезан – это итальянский сыр из коровьего молока. Будучи одним из очень популярных во всем мире сортов сыра, он часто становится объектом подделок. Именно на борьбу с ними и направлены новые меры.

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Подробности

Пармезан имеет название, защищенное по происхождению – это значит, что в странах ЕС и Великобритании перед продажей необходимо доказать его происхождение.

По данным Консорциума Parmigiano Reggiano (официальной торговой группы), объем контрафактного продукта почти такой же, как и объем продаж настоящего . Продажа последнего пармезана составляет около 2,44 миллиарда долларов, в то время как подделку продают на 2,08 миллиарда долларов.

. Продажа последнего пармезана составляет около 2,44 миллиарда долларов, в то время как подделку продают на 2,08 миллиарда долларов. Чтобы как-то исправить ситуацию производители самого сыра и компания Kaasmerk Matec, производящая для них казеиновые оболочки, привлекли нового партнера, говорится на сайте Консорциума. Им является компания p-Chip, создающая технологию цифрового отслеживания.

Вместе они помещают крохотные и безопасные для пищевых продуктов трекеры в сырную оболочку.

Как объясняют на сайте Parmigiano Reggiano, "инновация объединяет безопасные для пищевых продуктов этикетки из казеина с микрочипом p-Chip, который создает цифровых двойников для физических предметов. Эта метка меньше крупинки соли и имеет высокую прочность, обеспечивая отслеживаемость нового поколения". Она предоставит дополнительную гарантию подлинности продукта в интересах производителей, всей цепи дистрибуции и конечного потребителя.

Производитель не уточняет, как именно это работает и что подразумевается под отслеживанием.для того, чтобы видеть, куда движется каждый отдельный груз. Кроме того, это может подвергнуть угрозе конечных потребителей, которые будут покупать сыр в магазине и относить его домой. Поэтому, скорее всего, подразумевается обычная возможность сканирования. То есть на каждом этапе транспортировки, а также при другой необходимости в дополнительной проверке специальные устройства смогут обнаружить чип в оболочке, что будет подтверждением оригинального продукта.

Консорциум заявляет, что такие смарт-етикетки добавят к ста тысячам голов сыра во втором квартале 2022 года и это будет заключительным этапом тестирования технологии. После этого группа определит, следует ли оставлять ее как постоянную часть производства.