Пармезан – это итальянский сыр из коровьего молока. Будучи одним из очень популярных во всем мире сортов сыра, он часто становится объектом подделок. Именно на борьбу с ними и направлены новые меры.
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Подробности
- Пармезан имеет название, защищенное по происхождению – это значит, что в странах ЕС и Великобритании перед продажей необходимо доказать его происхождение.
- По данным Консорциума Parmigiano Reggiano (официальной торговой группы), объем контрафактного продукта почти такой же, как и объем продаж настоящего. Продажа последнего пармезана составляет около 2,44 миллиарда долларов, в то время как подделку продают на 2,08 миллиарда долларов.
- Чтобы как-то исправить ситуацию производители самого сыра и компания Kaasmerk Matec, производящая для них казеиновые оболочки, привлекли нового партнера, говорится на сайте Консорциума. Им является компания p-Chip, создающая технологию цифрового отслеживания.
- Вместе они помещают крохотные и безопасные для пищевых продуктов трекеры в сырную оболочку.
Как объясняют на сайте Parmigiano Reggiano, "инновация объединяет безопасные для пищевых продуктов этикетки из казеина с микрочипом p-Chip, который создает цифровых двойников для физических предметов. Эта метка меньше крупинки соли и имеет высокую прочность, обеспечивая отслеживаемость нового поколения". Она предоставит дополнительную гарантию подлинности продукта в интересах производителей, всей цепи дистрибуции и конечного потребителя.
Консорциум заявляет, что такие смарт-етикетки добавят к ста тысячам голов сыра во втором квартале 2022 года и это будет заключительным этапом тестирования технологии. После этого группа определит, следует ли оставлять ее как постоянную часть производства.