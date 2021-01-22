Два производителя смартфонов OnePlus и Oppo решили объединить свои R&D-лаборатории (отделы исследования и разработки). На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь оба производителя входят в состав корпорации BBK Electronics.

OnePlus и Oppo станут частью Oga Group, целью которой является более глубокая интеграция брендов OnePlus, Oppo и Realme, сообщает 9to5google.

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R&D система между OnePlus и Oppo будет работать по принципу Xiaomi и Redmi.

Цель объединения лабораторий

Таким образом производители хотят объединить и развивать направление аппаратных особенностей смартфонов. Не исключено, что таким образом OnePlus и Oppo будут иметь больше похожих характеристик.

"Мы хотим максимально использовать ресурсы и обеспечить дальнейший рост OnePlus. OnePlus будет продолжать работать независимо и будет пытаться обеспечить существующих и будущих пользователей лучшим опытом эксплуатации", – заявил представитель OnePlus.

Кстати, стоит отметить, что флагманы OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro действительно имеют много похожего. А бюджетники Nord N10 / N100 являются почти копиями моделей Oppo и Realme.