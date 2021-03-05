Производителей бытовой техники в ЕС обязали вернуть людям право на ремонт
Власти ЕС считают, что старому телевизору или холодильнику надо дать второй шанс. Евросоюз готовит новые правила, согласно которым компании, которые продают бытовую технику, должны обеспечить возможность ремонта этих приборов в течение десяти лет, в частности гарантировать наличие необходимых запчастей. Это должно сократить объемы электронных отходов, которые увеличиваются с каждым годом.
Источник:ZME Science
Год назад в ЕС предложили новый План экономики замкнутого цикла, суть которого сводится к отказу от расточительного использования ресурсов и перехода к активной переработке. Теперь вместо товаров, которые быстро ломаются и не подлежат восстановлению, новый подход требует длительного технического обслуживания. Европейские производители должны обеспечить наличие запчастей для бытовой техники в течение 10 лет.
Интересно Хакнуть хакеров: форум Maza взломали и похитили данные его пользователей
Новые правила ЕС
Определенные детали будут поставляться только профессиональным ремонтным компаниям, которые обеспечат правильную замену запчастей. У новой техники должны быть инструкции по ремонту, а также возможность вскрыть ее корпус стандартными инструментами.
Пока это правило касается стиральных машин, фенов, холодильников и телевизоров. Однако сторонники реформы хотят включить в список также смартфоны, ноутбуки и другую потребительскую электронику. На шаг впереди других членов ЕС Франция, где в начале года ввели параметр "ремонтопригодности" для электроники, который показывает, насколько просто починить устройство.
Защитники окружающей среды уже неоднократно обвиняли производителей техники в намеренном выпуске недолговечной продукции, чтобы люди быстро покупали новую. Экономика замкнутого цикла основана на идее минимизации отходов. Это означает, что товары должны создаваться долговечными и пригодными к ремонту.
Право на ремонт позволит уменьшить объемы мусорных отходов. Сегодня каждый житель ЕС генерирует 16 килограммов электронных отходов ежегодно, и примерно половина этого количества приходится именно на сломанную технику, которую перерабатывают лишь в количестве 40 процентов. Остальное остается неотсортированными и попадает на свалки, выделяя потенциально опасные вещества, которые загрязняют окружающую среду.
Поделиться новостью