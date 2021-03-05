Власти ЕС считают, что старому телевизору или холодильнику надо дать второй шанс. Евросоюз готовит новые правила, согласно которым компании, которые продают бытовую технику, должны обеспечить возможность ремонта этих приборов в течение десяти лет, в частности гарантировать наличие необходимых запчастей. Это должно сократить объемы электронных отходов, которые увеличиваются с каждым годом.

Год назад в ЕС предложили новый План экономики замкнутого цикла, суть которого сводится к отказу от расточительного использования ресурсов и перехода к активной переработке. Теперь вместо товаров, которые быстро ломаются и не подлежат восстановлению, новый подход требует длительного технического обслуживания. Европейские производители должны обеспечить наличие запчастей для бытовой техники в течение 10 лет.

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Новые правила ЕС

Определенные детали будут поставляться только профессиональным ремонтным компаниям, которые обеспечат правильную замену запчастей. У новой техники должны быть инструкции по ремонту, а также возможность вскрыть ее корпус стандартными инструментами.

Пока это правило касается стиральных машин, фенов, холодильников и телевизоров. Однако сторонники реформы хотят включить в список также смартфоны, ноутбуки и другую потребительскую электронику. На шаг впереди других членов ЕС Франция, где в начале года ввели параметр "ремонтопригодности" для электроники, который показывает, насколько просто починить устройство.

Защитники окружающей среды уже неоднократно обвиняли производителей техники в намеренном выпуске недолговечной продукции, чтобы люди быстро покупали новую. Экономика замкнутого цикла основана на идее минимизации отходов. Это означает, что товары должны создаваться долговечными и пригодными к ремонту.

Право на ремонт позволит уменьшить объемы мусорных отходов. Сегодня каждый житель ЕС генерирует 16 килограммов электронных отходов ежегодно, и примерно половина этого количества приходится именно на сломанную технику, которую перерабатывают лишь в количестве 40 процентов. Остальное остается неотсортированными и попадает на свалки, выделяя потенциально опасные вещества, которые загрязняют окружающую среду.