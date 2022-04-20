Производитель устройств для умного дома Insteon отключил серверы и игнорирует клиентов

Пользователи систем интеллектуального дома Insteon массово сообщают о том, что компания внезапно исчезла из сети. Тысячи девайсов теперь стали обычным хламом.

Американская компания производила датчики движения, камеры видеонаблюдения, умные розетки, лампочки и другие приборы. И хотя в Украине об этом бренде вряд ли кто-то слышал, в Штатах он является одним из самых популярных в своей отрасли. Потому реакция на такое исчезновение соответствующая.

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Что известно

Как сообщает источник, никаких анонсов или предупреждений о закрытии не было.

Из-за отключения серверов нарушились зависимые от "облака" настройки умного дома пользователей: все подключенные к нему устройства, которые стоят сотни долларов, перестали работать.

Клиенты жалуются, что сервис не работает еще с 15 апреля, несмотря на то, что на странице статуса компании написано, что "все сервисы онлайн".

Форумы компании не работают, никто не отвечает пользователям в социальных сетях.

При этом руководители Insteon, в том числе генеральный директор Роб Лилленесс, удалили информацию о компании по аккаунтам LinkedIn. Лилленес также удалил имя и фотографию из своего профиля на LinkedIn.



Insteon Hub и приложение, управляющее умным домом / Фото Insteon

Insteon производил десятки девайсов, управлявшихся через Insteon Hub. В его основе лежал собственный сетевой протокол, что, по словам компании, создавало более надежную сеть. Однако именно из-за его использования в девайсах при отключении серверов компании все они в мгновение ока стали ненадобностью — компания не оставила ни открытого исходного кода, ни документации.