Производитель установит электрошокеры на дронах, чтобы остановить стрельбу в школах США

Компания Axon собирается установить электрошокеры Taser на дроны и продавать новые устройства как эффективное оружие против массшутингов. Идея вызвала критику даже со стороны собственного консультативного совета по этике.

Компания обращает особое внимание на то, что это несмертельное оружие. Оно будет иметь дистанционное управление и сможет обезвредить стрелка менее чем через 60 секунд. Основатель и генеральный директор Axon Рик Смит уверен: "Сегодня единственный жизнеспособный ответ массовому стрелку – это еще один человек с оружием".

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Что известно

Управлять беспилотником по планам Axon будет человек с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Оператор дрона будет принимать решение об использовании электрошокера в каждом конкретном случае. При этом он должен "согласится взять на себя всю ответственность за любые инициированные силовые действия".

Консультативный совет по этике, созданный компанией Axon в 2018 году для наблюдения за работой компании над искусственным интеллектом, предупредил, что компания спешит с технологией. По ее мнению, "решение Axon вызывает глубокое сожаление".

Совет по этике заявил, что идея дрона, оснащенного электрошокером, была представлена больше года назад, и после длительных обсуждений большинство членов проголосовали против даже ограниченного пилотного проекта. Идея была отклонена в том числе потому, что фирма намерена продавать технологию не только полиции.

Что этому предшествовало:

Axon предложила новую разработку после самой массовой по количеству жертв стрельбы в школе за последние 10 лет в США.

25 мая 2022 года вооруженный Сальвадор Рамос убил 19 детей и двоих взрослых в начальной школе Робба небольшого городка Ювалде, Техас.

Преступник находился в школе свыше часа, прежде чем был застрелен.

, что решение носит рекомендательный характер, и руководство Axon не обязано ему следовать. Потому технология все еще может выйти на рынок. Но в прошлом все же были случаи, когда указания Совета успешно предотвращали запуск продуктов Axon. К примеру, когда компания рассматривала возможность внедрения технологии распознавания лиц в нательные камеры полиции.