Компания обращает особое внимание на то, что это несмертельное оружие. Оно будет иметь дистанционное управление и сможет обезвредить стрелка менее чем через 60 секунд. Основатель и генеральный директор Axon Рик Смит уверен: "Сегодня единственный жизнеспособный ответ массовому стрелку – это еще один человек с оружием".

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Что известно

Управлять беспилотником по планам Axon будет человек с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Оператор дрона будет принимать решение об использовании электрошокера в каждом конкретном случае. При этом он должен "согласится взять на себя всю ответственность за любые инициированные силовые действия".

Консультативный совет по этике, созданный компанией Axon в 2018 году для наблюдения за работой компании над искусственным интеллектом, предупредил, что компания спешит с технологией. По ее мнению, "решение Axon вызывает глубокое сожаление".

Совет по этике заявил, что идея дрона, оснащенного электрошокером, была представлена больше года назад, и после длительных обсуждений большинство членов проголосовали против даже ограниченного пилотного проекта. Идея была отклонена в том числе потому, что фирма намерена продавать технологию не только полиции.

Следует отметить, что решение носит рекомендательный характер, и руководство Axon не обязано ему следовать. Потому технология все еще может выйти на рынок. Но в прошлом все же были случаи, когда указания Совета успешно предотвращали запуск продуктов Axon. К примеру, когда компания рассматривала возможность внедрения технологии распознавания лиц в нательные камеры полиции.

Что этому предшествовало: