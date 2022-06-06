Компания обращает особое внимание на то, что это несмертельное оружие. Оно будет иметь дистанционное управление и сможет обезвредить стрелка менее чем через 60 секунд. Основатель и генеральный директор Axon Рик Смит уверен: "Сегодня единственный жизнеспособный ответ массовому стрелку – это еще один человек с оружием".
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Что известно
Управлять беспилотником по планам Axon будет человек с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Оператор дрона будет принимать решение об использовании электрошокера в каждом конкретном случае. При этом он должен "согласится взять на себя всю ответственность за любые инициированные силовые действия".
Консультативный совет по этике, созданный компанией Axon в 2018 году для наблюдения за работой компании над искусственным интеллектом, предупредил, что компания спешит с технологией. По ее мнению, "решение Axon вызывает глубокое сожаление".
Совет по этике заявил, что идея дрона, оснащенного электрошокером, была представлена больше года назад, и после длительных обсуждений большинство членов проголосовали против даже ограниченного пилотного проекта. Идея была отклонена в том числе потому, что фирма намерена продавать технологию не только полиции.
Что этому предшествовало:
- Axon предложила новую разработку после самой массовой по количеству жертв стрельбы в школе за последние 10 лет в США.
- 25 мая 2022 года вооруженный Сальвадор Рамос убил 19 детей и двоих взрослых в начальной школе Робба небольшого городка Ювалде, Техас.
- Преступник находился в школе свыше часа, прежде чем был застрелен.