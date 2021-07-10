Juul выкупил номер журнала о здоровье American Journal of Health Behavior. Компания заплатила 51 тысячу долларов, чтобы в нем опубликовали 11 исследований, которые предлагают доказательства, что продукты Juul помогают бросить курить.

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Информационная кампания Juul

Также компания заплатила еще 6,5 тысячи долларов, чтобы номер был доступен без подписки. После этого три члена редакции подали заявления об увольнении.

В своих исследованиях авторы приводят опыт 55 тысяч взрослых, которые пользовались продуктами Juul. Утверждается, что к концу исследования остались только 17 тысяч, из них 58 процентов бросили курить в течение года, еще 22 процента продолжили использовать электронные и обычные сигареты одновременно.

Из 26 авторов текстов 18 человек работают в Juul, или работали во время исследования.

Пятеро – консультанты консалтинговой фирмы в области здравоохранения Pinney Associates, которая сотрудничает с Juul на "эксклюзивных условиях".

Последние трое – работники исследовательского центра, который провел исследование по контракту с Juul.

Исследования, разумеется, финансируются самой компанией, что и вызывает сомнение в их правдивости.

Судьба компании

Компания сейчас находится в сложном положении. Она является участницей масштабного скандала – ее обвинили в том, что она сознательно продавала свои продукты несовершеннолетним, чем спровоцировала масштабный всплеск подросткового вейпинга. Продажи вследствие этого упали на 500 миллионов долларов, количество рабочей силы сократили на три четверти, а в 14 странах деятельность компании вообще прекращена. Теперь за Juul взялось ФБР.

В надежде остаться на рынке США производитель не жалеет денег на информационные кампании, чтобы убедить FDA не запрещать продажу ее продукции. Окончательное решение будет принято 9 сентября. К этому времени Juul пытается сделать все, чтобы доказать, что ее устройства и никотиновые капсулы полезны для общественного здоровья как более безопасная альтернатива для курильщиков.

Оппоненты же в то же время обращают внимание, что популярность продукции Juul среди молодых людей, которые никогда не курили, привела к тому, что они стали зависимыми от никотина. Крупнейшие организации здравоохранения, включая Американскую ассоциацию сердца, Американской ассоциации легких, Американскую академию педиатрии и Американское онкологическое общество, попросили агентство отклонить заявку компании на разрешение.