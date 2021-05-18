Каждый, кто пытался найти действительно качественный тостер, наверняка слышал о компании Balmuda. Тостеры японского производителя, стоимость которых превышает 300 долларов, стали культовой техникой из-за своего необычного дизайна.

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Благодаря технологии обработки хлеба паром для придания тостам лучшей текстуры именно тостеры этого бренда пользуются большим спросом и признанием.

И вот стало известно, что вендор намерен попробовать свои силы на рынке смартфонов, успешно выйти на который сегодня действительно непростая задача.

Почему Balmuda решила выйти на рынок смартфонов

Стоит отметить, что Balmuda выпускает не только тостеры, но и другую технику, в том числе:

очистители воздуха;

кондиционеры;

и вентиляторы.

Однако в ассортименте компании нет схожих со смартфонами устройств, поэтому перспективы будущей новинки оценить сложно.

Генеральный директор Balmuda Ген Тера заявил, что будущая новинка станет "не просто стильным устройством", а будет "отличным смартфоном для повседневного использования". Также известно, что участие в разработке Android-смартфона с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G) от Balmuda принимает компания Kyocera.

Что известно о будущем смартфоне Balmuda

К сожалению, японский производитель не раскрыл подробностей относительно дизайна будущего смартфона и его технических характеристик. Не исключено, что он станет эксклюзивным для японского рынка, однако в случае успеха производитель может пойти дальше.

Интересный факт. Успешно выйти на рынок смартфонов крайне сложно, поэтому наблюдать за тем, как Balmuda попытается привлечь внимание покупателей будет интересно.