Такого партнера выбрали не случайно, ведь обе компании являются практически соседями, базируя свое производство в Бостоне. Об этом отмечает даже рекламный слоган: "Твой двоюродный брат из Бостона".

Интересно Boston Dynamics научила роботов Atlas и Spot танцевать – вы должны это увидеть: видео

О чем ролик

Это видео компания выпустила в Super Bowl-2022 – финал чемпионата по американскому футболу (НФЛ).

В видео показано, как два охранника во время ночной смены на заводе Boston Dynamics решили отдохнуть и выпить пива.

Неожиданно к ним приходит робопес Spot, и они предлагают ему тоже попробовать пиво Samuel Adams.

После чего пива и роботов становится еще больше, в частности присоединяются модели Atlas, стоящие на двух ногах вертикально, а охранники решают устроить целую вечеринку.

Роботы делают сальто, выполняют "лунную походку", сканируют себя на принтере, дают советы охранникам.​

В конце в залах внезапно включается свет и в помещение заходят, судя по всему, руководители завода.

– Звоните охране, – говорит женщина, которая только что зашла в комнату на верхнем этаже.

– Это и есть охрана, – растерянно отвечает ей коллега.

Рекламный ролик с роботами Boston Dynamics: видео

Подобные ролики уже, можно сказать, стали привычными для Boston Dynamics. Компания регулярно публикует видео, на которых демонстрирует новые возможности своих роботов, где они преодолевают полосы препятствий, танцуют наедине и синхронно, делают сальто и другие трюки. Кроме того, порой работы компании оказываются на улице.