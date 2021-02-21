Компания NZXT объявила об отзыве в США и Канаде более 30 тысяч компьютерных корпусов H1. Кампанию запустили, когда выяснилось, что при определенных условиях корпус может самовоспламениться.

Почему корпуса начали самовоспламеняться

Проблема заключалась в металлических болтах, которыми плата-райзер для PCI Express крепится к корпусу: они могут привести к короткому замыканию и дальнейшему возгоранию. Выглядит этот процесс довольно эффектно, однако это очень опасно.

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Возгорание элементов в корпусе H1: смотрите видео

Хотя в заявлении NZXT и американской Комиссии по безопасности потребительских товаров и упоминается слово "отзыв", на самом деле это формальность. Владельцам корпусов предлагается просто отказаться от их использования и заказать специальный ремонтный набор.

С помощью этого набора можно заменить проблемные детали и продолжить безопасно использовать корпус. Вместо металлических болтов для крепления райзера производитель предлагает использовать пластиковые.

Корпуса H1 продавались во многих других странах, в том числе и в Украине, однако производитель отзывает только корпуса, проданные в США и Канаде. Судя по информации на сайте NZXT, заказать ремонтный набор могут не только жители США.