Компании Китая не спешат выходить из рынка России, несмотря на усложнение работы и падение выгоды, ведь в таком случае им придется объяснять свои действия перед своей коммунистической властью, которая официально не осудила войну России против Украины. Поэтому решение DJI стало подлинным сюрпризом.

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DJI покидает Украину

Компания, крупнейший в мире производитель дронов, временно приостановила продажи и всю деловую активность как в России, так и в Украине.

Она заявляет, что "испытывает отвращение к любому использованию ее дронов для причинения вреда", и временно приостанавливает продажи в названых странах, чтобы помочь гарантировать, что никто не использует ее дроны в бою.

Этот шаг был сделан через месяц после того, как Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, призвал DJI прекратить продажу ее продукции в России. Политик опубликовал открытое письмо к производителю дронов в Twitter, в котором говорится, что Россия использует продукты DJI для управления своими ракетами, нацеленными на убийство мирных жителей. Позже в компании даже признали, что есть видеоролики, на которых видно, что Россия применяет ее продукцию в войне.

Позже в компании даже признали, что есть видеоролики, на которых видно, что Россия применяет ее продукцию в войне. Кроме того, в Украине компанию обвиняли в непосредственной поддержке военной агрессии и передаче данных об украинской армии оккупантам. Она вроде бы ограничила возможности технологии Aeroscope для украинской стороны, но не для российской, тем самым отдав предпочтение оккупантам, пишет ITC.UA. Представители DJI отрицают какие-либо обвинения. По их словам, у компании нет никаких инструментов для ограничения использования своей продукции той или иной стороной.

Она вроде бы ограничила возможности технологии Aeroscope для украинской стороны, но не для российской, тем самым отдав предпочтение оккупантам, пишет ITC.UA. Представители DJI отрицают какие-либо обвинения. По их словам, у компании нет никаких инструментов для ограничения использования своей продукции той или иной стороной. После этих сообщений два магазина в Нидерландах, а также немецкая сеть магазинов электроники по всей Европе, MediaMarkt убрали продукцию DJI со своих полок.

Несколько дней назад DJI выступила с заявлением, в котором осудила использование своей продукции для нанесения ущерба. Компания уверяет, что не продает и не будет продавать беспилотники для военного использования и все дистрибьюторы согласились не продавать ее дроны клиентам, которые явно будут использовать ее в военных целях.

Мы никогда не допустим никакого использования наших продуктов для причинения вреда, и мы будем продолжать стремиться улучшить мир своей работой,

– написала компания.

Вряд ли можно верить этим словам, ведь крайне трудно представить, что магазины в России, особенно работающие в интернете, будут спрашивать каждого клиента, для чего он покупает дрон, и отказывать тем, кто скажет, что отправит его на "спецоперацию". Еще труднее представить, как кто-нибудь из покупателей говорит правду, что с помощью беспилотника будет убивать мирное население Украины. Особенно в условиях, когда опросы показывают, что большинство россиян поддерживают войну.

Формулировки, которые использовала DJI в своих заявлениях, вызывают некоторое удивление, учитывая, что компания с 2021 года находится под санкциями США из-за того, что она участвует в китайском военно-промышленном комплексе и вероятно причастна к притеснениям уйгуров. По данным американских властей, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая более миллиона уйгуров и представителей других меньшинств содержатся в концентрационных лагерях.