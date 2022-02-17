За время своего существования Second Sight так и не смогла стать прибыльной. После начала пандемии Covid-19 она вообще остановила всякую деятельность.

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Как это работает

Сегодня существует две версии бионических глаз: Argus I, с весьма скромными возможностями – разрешение всего 16 пикселей, и Argus II, модернизированной и несколько улучшенной версией предыдущего поколения с 60 пикселями. В планах были дальнейшие улучшения до 250 пикселей. Ходили даже слухи о предстоящей поддержке цветного зрения и распознавании лиц.

Обратите внимание! Под пикселями здесь подразумеваются не привычные нам компьютерные пиксели на экранах, а достаточно размытые световые пятна, не имеющие фиксированной привязки к областям поля зрения.

Устройства компании возвращали возможность видеть источники света, контуры людей и предметов. Речь здесь не идет о восстановлении зрения, как при полностью здоровых глазах. Человек видит только поток вспышек света, которые продуцируются специальными электродами и очень отдаленно похожи на реальную окружающую обстановку. Скорее, это даже не зрение как таковое, а зрительное восприятие абстрактной знаковой системы, пониманию которой нужно учиться отдельно.

Результаты сильно различаются у разных пациентов. Некоторые с течением времени научились видеть полосы пешеходного перехода на дороге, а по изменению яркости светового пятна определять, когда человек поворачивается к ним лицом. Есть также случаи, когда человек научился через несколько лет кататься на лыжах и стрелять из лука.

Пациент Second Sight с технологией Argus стреляет из лука: видео

Другие же едва различали даже самые большие геометрические формы. Лучше всего бионичные глаза проявляют себя у людей, которые имели зрение сначала, но потом потеряли его из-за болезни. У пациентов с врожденной слепотой часто атрофирован зрительный нерв – в таких случаях протезы могут оказаться бесполезными. Хотя иногда под влиянием бионических глаз зрительный нерв частично восстанавливается благодаря нейропластичности.

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Что произошло с Second Sight

Со временем у компании начались проблемы.

Argus II оказался столь сложным и дорогим в производстве, что не окупал себя даже при цене в 140 – 150 тысяч долларов.

Повышать стоимость дальше не имело смысла, потому что вся процедура от хирургической операции до реабилитации и обучения обходилась клиентам еще дороже.

Один из жителей США отдал за всю процедуру 497 тысяч долларов. Даже с учетом того, что 80% суммы покрыла страховка, это немалые деньги для среднестатистического пациента.

Кроме того, у некоторых клиентов были неприятные побочные эффекты медицинского характера.

В таких условиях компания так и не смогла выйти в прибыль.

В 2018 году Second Sight разослала клиентам письмо с объявлением об отказе от технологии протезирования сетчатки в пользу имплантата Orion следующего поколения, но пообещала продолжать поддержку Argus II. На самом же деле компания свернула все работы в этой отрасли.

Весной 2020 года Second Sight объявила о намерении свернуть деятельность, сославшись на пандемию Covid-19, уволила большинство оставшихся сотрудников, после чего распродала с аукциона почти все имущество. А в начале февраля 2022 года стало известно, что компанию покупает фармацевтическая корпорация NPM.

Second Sight теперь уже никак не информировала клиентов о происходящем, поэтому первые же новости о крахе компании застали неожиданно и пациентов, и врачей. Такой вариант даже не обсуждали при установке имплантов, поэтому люди не знали, что делать дальше. Пациенты, которые ожидали будущего программного апгрейда (без вмешательства в само железо или тело), остались один на один с электронными имплантами, которые вживлены в их головы.

Что делать с Argus

У пациентов возникают самые разные проблемы. Например, американка Барбара Кэмпбелл четыре года пользовалась бионическим глазом, пока в 2013 году не потеряла зрение прямо посреди улицы. Протез издал ряд странных звуков, после чего отключился. Вернуть его в работу не смогли даже специалисты Second Sight. Женщина уже девять лет живет с неработающим имплантом в глазу, поскольку опасается осложнений при его удалении.

Другой пользователь Йерун Перк столкнулся с проблемой в ноябре 2020 года. К тому моменту Second Sight уже фактически перестала существовать. Его блок обработки данных упал на землю и разбился. Мужчина сначала размышлял, что делать дальше, склоняясь к удалению неработающего имплантата, но затем решил обратиться к сообществу европейских пользователей Argus II и быстро выяснил, что у одного из врачей есть запасной блок. Уже к февралю 2021 года Перк снова мог пользоваться бионическим глазом.

Подобные ситуации, вероятно, будут повторяться и в будущем. А все, что остается бывшим клиентам Second Sight – полагаться на помощь со стороны. Врачи пытаются обслуживать системы Argus самостоятельно и даже организовали сеть поддержки на базе офтальмологических клиник. Также владельцы бионических глаз возлагают надежды на французскую фирму Pixium Vision, работающую над похожими имплантами, и которая может подхватить бывших клиентов Second Sight.