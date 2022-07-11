Прохожий напал на автономный автомобиль в штате Аризона: видео повреждений

Жители Темпе, штат Аризона, ненавидят автономные самоуправляемые транспортные средства, предполагает издание Futurism, написавшее о нападении местного мужчины на автомобиль, внутри которого находился пассажир.

Пешеход выбежал перед автомобилем ранним утром во вторник, 5 июля, когда транспорт находился в режиме самостоятельного вождения. Первым об этом написало издание The Verge в четверг.

Автомобили Tesla теперь сканируют ямы на дорогах, чтобы их избегать.

Что произошло

Представитель автомобильной компании Waymo Ник Смит сообщил, что человек был "неуправляемым" и ранил водителя Службы безопасности после того, как автомобиль остановился.

Дело в том, что на водительском месте находился человек для контроля процесса поездки, которая, вероятно, проводилась для тестирования технологии беспилотника.

Заметив прохожего, водитель перевел автомобиль в ручной режим и остановил его.

После этого подозреваемый якобы бросился на капот и пробил лобовое стекло .

. Полиция задержала злоумышленника и доставила его в лечебное учреждение.

Случайный прохожий снял поврежденный автомобиль на камеру, показав, насколько серьезны его "травмы". Неясно, что именно использовал агрессор и как ему это удалось, но посреди лобового стекла виднеется достаточно большая дыра.

"Новый Waymo Jaguar попал в одиночную автомобильную аварию сегодня вечером. Спасатели подтвердили, что он не врезался в другой автомобиль. По крайней мере, один человек был пассажиром, когда я прибыл. Лобовое стекло полностью разрушено", — написал Эндрю Гилл.

Сообщают, что водитель "серьезно не пострадал".

предоставляет коммерческие услуги по организации поездок, используя как полностью беспилотные транспортные средства (без водителя за рулем), так и автомобили с водителями. СМИ отмечают, что власти с радостью принимают в своих городах автомобили компании, однако местные жители от них часто не в восторге.