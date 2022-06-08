NtechLab называет себя "мировым лидером в области видеоаналитики". Она разрабатывает продукты распознавания лиц и силуэтов людей, автомобилей и номерных знаков. Главная разработка – приложение FindFace, созданное на основе технологий искусственного интеллекта. Компания не скрывает своих связей с российским правительством, МВД и различными департаментами, указав их в списке основных клиентов и партнеров.

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Никто не скроется

Зиннатуллин опубликовал обширную статью, в которой высказал собственные мнения относительно ситуации вокруг "прав" и "свобод" в России, войны против Украины и других вопросов. Однако главной темой сообщения является именно причастность NtechLab к процессам притеснения. Дело в том, что свои системы распознавания лиц, а недавно и системы распознавания силуэтов, компания продает госорганам, помогая выявлять врагов народа на митингах и демонстрациях и арестовывать их.

Сотрудники компании при этом соучастники этих процессов, поскольку разработали и передали свою технологию в руки государства, считает он.

Я и многие коллеги по IT отрасли считаем сотрудников NtechLab причастными к антиконституционным арестам в России. Именно их софт помогает силовым структурам идентифицировать и арестовывать граждан на мирных протестах. Они всё знали и всё понимали. Некоторые сотрудники NtechLab, к слову, уехали из страны после начала войны России с Украиной 24 февраля 2022,

– пишет программист.

Зиннатуллин объяснил, что все данные о сотрудниках взяты из публичного доступа: с LinkedIn и GitHub. В списке есть, например, соучредители компании Артем Кухаренко и Александр Кабаков. Он также заявил, что не призывает к насилию и поиску личной информации работников, например адреса проживания.

Убивает не оружие, убивают люди. Однако свои наработки NtechLab продаёт силовым структурам с монополией на насилие, законотворчество и судебную систему, где у граждан нет способа защиты от государства. Продает правительству страны с грубейшими нарушениями гражданских прав и свобод,

– пишет программист.

Вероятно, до конца жизни на свободе остались считанные дни, если, конечно, он и сам не покинул страну.