Программа по сбору средств "Отправь Путина на Юпитер" привлекла 2 миллиона долларов

Недавно мы писали о новой программе "Отправь Путина на Юпитер", объявленной Министерством цифровой трансформации Украины. Через несколько дней она собрала два миллиона долларов.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины на своем телеграмм-канале FEDOROV. Детальнее – дальше.

Ранее Отправ Путина на Юпитер: Минцифры запустило новый сбор средств – на что они пойдут

Что известно

Мы уже собрали 2 миллиона долларов, чтобы отправить Путина на Юпитер!

– написал Михаил Федоров.

"Все хотят, чтобы Путин исчез. Пока этого не произошло – воспользуйтесь нашим уникальным предложением отправить сами знаете кого на Юпитер. Пожертвуйте на ракету ", – добавляет министр.

Пожертвовать можно фиксированную сумму в 99 гривен или 2,99 доллара.

, деньги, собранные в рамках этой программы, будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры. Минцифры обещает предоставлять публичные отчеты по использованию средств.