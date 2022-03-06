Программа по сбору средств "Отправь Путина на Юпитер" привлекла 2 миллиона долларов
6 марта 2022 , 16:26Читати новину українською
Источник:Михаил Федоров
Недавно мы писали о новой программе "Отправь Путина на Юпитер", объявленной Министерством цифровой трансформации Украины. Через несколько дней она собрала два миллиона долларов.
Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины на своем телеграмм-канале FEDOROV. Детальнее – дальше.
Ранее Отправ Путина на Юпитер: Минцифры запустило новый сбор средств – на что они пойдут
Что известно
Мы уже собрали 2 миллиона долларов, чтобы отправить Путина на Юпитер!
– написал Михаил Федоров.
"Все хотят, чтобы Путин исчез. Пока этого не произошло – воспользуйтесь нашим уникальным предложением отправить сами знаете кого на Юпитер. Пожертвуйте на ракету ", – добавляет министр.
Пожертвовать можно фиксированную сумму в 99 гривен или 2,99 доллара.Напомним , деньги, собранные в рамках этой программы, будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры. Минцифры обещает предоставлять публичные отчеты по использованию средств.