Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Украины на своем телеграмм-канале FEDOROV. Детальнее – дальше.
Ранее Отправ Путина на Юпитер: Минцифры запустило новый сбор средств – на что они пойдут
Что известно
Мы уже собрали 2 миллиона долларов, чтобы отправить Путина на Юпитер!
– написал Михаил Федоров.
"Все хотят, чтобы Путин исчез. Пока этого не произошло – воспользуйтесь нашим уникальным предложением отправить сами знаете кого на Юпитер. Пожертвуйте на ракету ", – добавляет министр.
Пожертвовать можно фиксированную сумму в 99 гривен или 2,99 доллара.