NASA отложило два важных контракта по созданию пилотируемых лунных посадочных модулей в рамках ускоренной программы по доставке астронавтов на Луну до 2024 года. Ожидается, что новая администрация будет заниматься более неотложными национальными проблемами.

Источник: Verge

Объясним что происходит с начала

В 2020 году SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics, который принадлежит военному подрядчику Leidos, выиграли начальное финансирование от NASA на общую сумму 967 миллионов долларов для разработки конкурирующих концепций системы приземления человека на Луну. Это первое вложение космического агентства в задачу высадки на Луну астронавтов после реализации программы "Аполлон" 1970-х годов.

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В конце января NASA сообщило трем подрядчикам, что нужна отсрочка до 30 апреля по заключению контрактов на дальнейшее финансирование. При этом, согласно графику администрации Трампа, агентство должно было уже в конце февраля выбрать двух победителей, чьи системы доставят людей на Луну.

Задержка была ожидаемая: бюджет, принятый Конгрессом в декабре, предоставил NASA только 850 миллионов долларов по статье "Система высадки людей", что намного меньше, чем 3,2 миллиарда долларов, заложенных ранее по программе до 2024 года, от которой NASA пока не отказалось.

Почему задержали финансирования проектов

NASA объясняет задержку необходимостью дополнительного времени для оценки предложений участников торгов, но в ведомстве добавили, что в зависимости от обстоятельств заключение контрактов может произойти и раньше указанной даты. Агентство также говорит, что это даст дополнительное время участникам на доработку своих систем.

Какие аппараты соревнуются в конкурсе

Starship

Лунный спускаемый аппарат от SpaceX – это Starship, полностью многоразовый аппарат, запуски и посадки которого компания отрабатывает в коротких испытательных полетах на высоте более 10 км – так называемых "прыжках" – на своем космодроме в Бока-Чика (штат Техас). Компания получила 135 миллионов долларов в рамках начального финансирования разработки этого корабля.

Blue Moon

Blue Origin получила наибольшую сумму для финансирования своего проекта в размере 579 миллионов долларов. Компания разрабатывает посадочный модуль Blue Moon. В 2019 году было объявлено о создании национальной аэрокосмической команды в составе Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper для работы над проектом.

Lunar Lender от Dynetics

Компания Dynetics получила 253 миллиона на свой посадочный модуль и стала партнером Sierra Nevada Corp.

Отставка Джима Браденстайна и новый руководитель NASA

Джим Браденстайн, который стал главой NASA при Трампа и положил начало программе "Артемида" в 2018 году, покинул свой пост в день инаугурации, передав управление агентством своему помощнику Стиву Юрчику в роли исполняющего обязанности администратора NASA.

Команда Джозефа Байдена еще не выбрала своего руководителя NASA и не озвучила какие либо цели космической политики, но ожидается, что она замедлит реализацию "Артемиды" – программы полета на Луну до 2024 года. Сегодня эту дату все чаще называют нереальной.