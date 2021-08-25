На днях руководитель информационной службы компании Эрик Фридман сказал, что "Apple является крупнейшей платформой для распространения детского порно". Это означает, что компания каким-то образом об этом узнала. Оказалось, что она уже три года сканирует содержимое электронных писем iCloud Mail, а также выполняет ограниченное сканирование других неназванных данных. Проверка фото – просто следующий этап.
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Все карты на стол
Электронная почта от Apple не зашифрована сквозным шифрованием, как, например, мессенджеры. Все данные, которые проходят через серверы компании, можно легко проверить. Этим компания и занималась с 2019 года.
Оказалось, что эта информация по-прежнему была на поверхности, однако на нее никто не обратил внимания. В архивной версии страницы Apple, посвященной безопасности детей, сказано следующее:
Отдельно представитель компании уточнил, что под сканирование ранее не попадали резервные копии iCloud и iCloud Photos.
Напомним, в начале августа Apple объявила о запуске технологии сканирования фотографий пользователей в рамках борьбы с жестоким отношением к детям. Это вызвало много путаницы и ошибочных трактовок – компании пришлось подробнее объяснять принцип работы. Однако это не уберегло ее от обвинений в нарушении конфиденциальности и размышлений о последствиях существования технологии для всего мира.