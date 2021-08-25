На днях руководитель информационной службы компании Эрик Фридман сказал, что "Apple является крупнейшей платформой для распространения детского порно". Это означает, что компания каким-то образом об этом узнала. Оказалось, что она уже три года сканирует содержимое электронных писем iCloud Mail, а также выполняет ограниченное сканирование других неназванных данных. Проверка фото – просто следующий этап.

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Электронная почта от Apple не зашифрована сквозным шифрованием, как, например, мессенджеры. Все данные, которые проходят через серверы компании, можно легко проверить. Этим компания и занималась с 2019 года.

Оказалось, что эта информация по-прежнему была на поверхности, однако на нее никто не обратил внимания. В архивной версии страницы Apple, посвященной безопасности детей, сказано следующее:

Компания Apple стремится защищать детей во всей нашей экосистеме, где бы не использовались наши продукты, и мы продолжаем поддерживать инновации в этой области. Мы разработали надежные средства защиты на всех уровнях нашей программной платформы и во всей цепочке поставок. В рамках этого обязательства Apple использует технологию сравнения изображений, чтобы помочь найти и сообщить об эксплуатации детей. Подобно фильтрам спама в электронной почте, наши системы используют электронные подписи для поиска подозрений в эксплуатации детей. Мы проверяем каждое совпадение с помощью индивидуальной проверки. Учетные записи, содержащие материалы, связанные с эксплуатацией детей, нарушают наши правила и условия обслуживания, и все учетные записи, в которых мы обнаружим такие материалы, будут отключены.

Отдельно представитель компании уточнил, что под сканирование ранее не попадали резервные копии iCloud и iCloud Photos.

Напомним, в начале августа Apple объявила о запуске технологии сканирования фотографий пользователей в рамках борьбы с жестоким отношением к детям. Это вызвало много путаницы и ошибочных трактовок – компании пришлось подробнее объяснять принцип работы. Однако это не уберегло ее от обвинений в нарушении конфиденциальности и размышлений о последствиях существования технологии для всего мира.

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