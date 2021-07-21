Прогноз 1972 года о мировом коллапсе в 2040-х начал сбываться

В 1972 году группа ученых Массачусетского технологического института проанализировала риски коллапса цивилизации и выпустила доклад "Пределы роста". В нем ученые предсказали, что в середине XXI века быстрый экономический рост приведет к коллапсу индустриальной цивилизации из-за сокращения ресурсов. Похоже, они оказались правы.

Противоречивый доклад вызвал в свое время оживленную дискуссию и критику экспертов. Однако на днях она получила новое неожиданное подтверждение со стороны Гайи Хэррингттон, старшего директора и ведущего аналитика KPMG, одной из "большой четверки" консалтинговых фирм. На основе собственного анализа данных за последние десятилетия показала, что западная цивилизация точно движется к катастрофе по предсказанным почти 50 лет назад графиком. Но у человечества еще есть шанс.

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Новые данные

Гайя Херрингттон пришла к выводу, что при сохранении нынешней экономической траектории цивилизация движется к окончательному спаду экономического роста, который состоится в ближайшие два десятка лет и, в худшем случае, запустит глобальный общественный коллапс примерно в 2040 году.

Учитывая неприятные варианты прогноза коллапса 1972 года, мне было интересно увидеть, какой из сценариев больше всего соответствует эмпирическим данным сегодня. В конце концов, книга, в которой была описана эта модель мира, была бестселлером в 70-е, а теперь у нас есть несколько десятилетий эмпирических данных, которые придадут сравнению смысл. Но, к моему удивлению, я не смогла найти недавних исследований на эту тему. Поэтому решила сделать его сама,

– сказала Хэррингтон.

Статья "Дополнение к пределам роста: сравнение модели World3 с эмпирическими данными" исследует данные по десяти ключевым параметрам:

население,

рождаемость,

смертность,

объем промышленного производства,

благосостояние,

экологический след и другие.

Два сценария для мира

Автор приходит к выводу, что новейшие данные больше всего соответствуют двум сценариям 1972 года: BAU2 (базовому) и СТ (технологическому).

Оба пророчат остановку развития в течение примерно десяти следующих лет – до 2030 года – и указывают на то, что продолжать вести дела так, как мы привыкли, нельзя. Даже в случае беспрецедентного технологического развития такая модель неизбежно приведет к сокращению промышленного капитала, производства сельскохозяйственной продукции и уровня жизни в этом веке.

Это не значит, что человечество перестанет существовать, но экономический и промышленный рост остановится, а потом пойдет вниз, что нанесет ущерб производству продовольствия и стандартам жизни. Что касается сроков, то в сценарии BAU2 резкий спад наступает примерно в 2040 году.

Отличие сценария CT в том, что он не приводит к коллапсу общества и стремительному сокращению численности населения. Он же считается наиболее оптимистичным из всех вариантов будущего, поскольку основан на сочетании технологических инноваций и широкомасштабных инвестиций в здравоохранение и образование. Но если он все-таки случится, то приведет к формированию новой стабильной и успешной цивилизации.

Согласно прогнозу, у нас есть всего около десяти лет на то, чтобы конкретными действиями попытаться снизить вероятность сценария BAU2.