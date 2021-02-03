NASA сообщило о том, что реализация миссии "Психея" вскоре перейдет к финальной стадии. Команда миссии практически закончила работы, которые предусматривали создание самого аппарата.

Источник: NASA

Цель проекта заключается во всестороннем изучении гигантского металлического астероида 16 Психея. Это тело с размерами 214×181×145 км состоит преимущественно из железа и никеля.

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Чем такой особый астероид 16 Психея

16 Психея – астероид главного пояса, располагающийся между орбитами Марса и Юпитера. Интересно, что совокупная стоимость ресурсов астероида оценена в колоссальную сумму – 10 квинтиллионов долларов США (вот как выглядит эта цифра в 10 000 000 000 000 000 000). Впрочем, о добыче полезных ископаемых на этом астероиде речь не идет. Для начала NASA собирается исследовать объект.

На каком этапе находится подготовка к миссии

В NASA сообщают, что до сих пор работы в рамках миссии "Психея" были сосредоточены на создании корпуса космического аппарата, его силовой установки, научных инструментов, подсистемы питания и других компонентов.

И вот теперь проект вступает в завершающую стадию. Элементы зонда "Психея" будут доставлены в Лабораторию реактивного движения NASA, где начнется их интеграция друг с другом и общая сборка аппарата.

Аппарат "Психея" планируют запустить уже через год

Запуск станции планируется осуществить в августе 2022 года. На орбиту астероида космический аппарат сможет выйти в начале 2026 года: там он проведет 21 месяц, собирая различную информацию о космическом теле.