В начинаниях компании The Kroger Co. помогает Drone Express. Вместе они должны запустить сервис в тестовом режиме до конца мая 2021 года. В начале доставка будет осуществляться только из одного магазина Kroger Marketplace в Сентервилле, штат Огайо. Обещают снизить время ожидания клиентом заказа до 15 минут.

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Так будет выглядеть дрон-курьер / Фото Drone Life

Какие преимущества предоставит воздушный сервис доставки от Kroger и Drone Express

Быстрая доставка. Как обещают – до 15 минут.

Доставка в любое место. Дрон будет ориентироваться на ваш смартфон.

Быстрая доставка самых необходимых вещей. Если у вас закончилось масло – достаточно выбрать его в приложении и за 15 минут оно у вас на столе.

Возможность отправлять собственные посылки любому. Если вы захотели передать другу книгу, а не хотите ехать – закажите дрон.

Готовые наборы на выбор клиента: продуктовый набор, "аптечка", набор для младенцев...

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Коптер компании Drone Express / Фото Drone Express

Каковы недостатки воздушного сервиса доставки от Kroger и Drone Express