Интересно, что продукт анонсировали, как первоапрельскую шутку. На 1 апреля 2021 года пользователям Stack Overflow демонстрировалось предупреждение о том, что у них есть ограниченное количество операций копирования и вставки, а для того, чтобы снять это ограничение, необходимо купить специальную клавиатуру The Key.

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Когда выяснилось, что это шутка, многие пользователи были разочарованы тем, что The Key нельзя купить на самом деле. Однако теперь они останутся довольными, ведь сейчас ее действительно можно приобрести.

Чем особенна клавиатура The Key

Клавиатура состоит из трех кнопок:

C;

V;

и третьей, которая, вероятно, выполняет функцию Ctrl, с логотипом Stack Overflow.

Стоит отметить, что эти три клавиши программируются – их можно назначить для выполнения любой задачи.



Клавиатура The Key / Фото Drop

Корпус новинки изготовлен из алюминия. На задней панели расположен разъем USB-C, а на нижней – резиновые не скользящие ножки.

Цена необычной клавиатуры

The Key уже доступна для предварительного заказа на сайте Drop по цене 29 долларов. Сообщается, что в свободную продажу новинка поступит 13 декабря.