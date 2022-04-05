Как сообщает 24 канал, в период с 7 по 13 марта в России было продано 380 тысяч смартфонов. Для сравнения, в период с 14 по 20 февраля на территории страны реализовано 744 тысячи смартфонов, а с 21 по 27 февраля – 703 тысячи устройств. Это означает, что по сравнению с показателями до вторжения России в Украину и введения санкций против России объем продаж сократился почти вдвое.

Не пропустите Производители смартфонов потребовали предоплату за поставки в Россию

По предварительной оценке, объем реализуемых в России смартфонов в марте снизился на 18% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее.

Представители одной из крупных сетей по продаже техники в России рассказали о том, что к концу марта пик интереса к флагманским смартфонам сошел на нет, а спрос при этом перераспределился на средний и нижний ценовые диапазоны.

В среднем и нижнем ценовом сегменте традиционно широко представлены смартфоны китайских производителей. В целом доля китайских брендов на российском рынке в последние недели достигла 55-60% в штуках, что на 50% больше, чем в прошлом году. Такой рост можно объяснить тем, что большинство производителей смартфонов присоединились к санкциям и покинули Россию.

Техника в России значительно подорожает

С начала марта отгрузочная стоимость цифровой техники со стороны вендоров и дистрибьюторов выросла на 30% для российских закупщиков.

Пока Россия возлагает немалые надежды на рынок Азии. Благодаря смартфонам из Китая цены могут стабилизироваться.

Между тем Россия, по сути, легализовала "серый" импорт техники в страну. Согласно недавнему распоряжению. Практически сейчас в России разрешили ввоз техники без получения разрешений от правообладателя, производителя либо дилера.