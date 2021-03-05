Продажи умных часов продолжают увеличиваться. В 2020 году, по сравнению с прошлым годом, продажи выросли на полтора процента. Это при том, что рынок смартфонов существенно просел в 2020.

Как говорят эксперты, в четвертом квартале прошлого года отрасль показала незначительный спад по сравнению с тем же периодом 2019 года. Но в целом в 2020 году произошло увеличение продаж на 1,5%.

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Аналитики добавили, что негативное влияние на развитие отрасли оказала пандемия.

Кто лидер

Бесспорным лидером на мировом рынке остается Apple. В прошлом квартале доля компании составила 40%.

На второй строчке – Samsung с показателем 10%.

А 3 место занимает Huawei с результатом примерно 8%.

В 2020 году в целом Apple увеличила продажи смарт-часов на 19% – до 33,9 миллиона штук. Компания Huawei показала 26-процентную надбавку – в 11,1 миллиона. Спрос на девайсы Samsung упал на 1%, составив 9,1 миллиона единиц.

Рынок смарт-часов в мире / Скриншот

Наибольшим спросом пользуются умные часы в ценовых категориях от 101 до 200 долларов и от 401 до 500 долларов.