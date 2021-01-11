Компания SUP3R5 продавала черные PlayStation 5 в стиле PS2 за 649 долларов. Планировали реализовать 300 консолей и 500 контроллеров DualSense. Товары раскупили за двадцать минут, однако компания позже отменила все заказы и свернула свою деятельность.

К такому результату компанию привели технические проблемы с ее сайтом и деятельность перекупщиков. SUP3R5 начала получать угрозы от потребителей, пишет Video Games Chronicle. В результате компании пришлось отменить все заказы и свернуть свою деятельность.

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Что происходит

Как только стартовали продажи черной PS5 в стиле PlayStation 2, на сайте SUP3R5 начались сбои. Спрос, как и в случае с обычными версиями новой консоли, превысил предложение. У людей списывались средства с карт, а подтверждение заказа не приходило.



PlayStation 5 в стиле PS2 / Фото SUP3R5

Кроме того, приставки смогли приобрести перекупщики. Их предложения позже появились на сторонних площадках.

Такое положение дел настолько огорчило отдельных людей, они начали угрожать сотрудникам SUP3R5. Об этом компания рассказала в официальном заявлении.

Наша команда начала получать серьезные угрозы. Мы со всей ответственностью относимся к таким угрозам. Мы не готовы рисковать безопасностью и благополучием нашей команды или последствиями, к которым может привести доставка вашего заказа. Все сделанные заказы будут отменены с последующим возвратом средств. Когда это произойдет, вы получите сообщение,

– написало руководство компании.

Аккаунт SUP3R5 в Twitter уже удален. Возможно, компания не вернется к прежней деятельности в ближайшее время.