Во время езды на велосипеде каждый может упасть. В большинстве случаев, кроме шлема на человеке не будет никакой защиты. Urban Circus позаботились об этом, создав защитную куртку Cirrus, которая автоматически надувается при падении. Таким образом защищенными оказывается шея, спина, живот и грудь.

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Презентация защитной куртки Cirrus: смотреть видео онлайн

Как работает защитный гаджет

Когда пользователь едет на велосипеде, относительная скорость и ориентация велосипеда и человека на нем непрерывно контролируются двумя инерционных измерительными блоками (IMU) – один под седлом велосипеда, а другой в куртке. Вместе они мгновенно обнаруживают ситуации, в которых ровер внезапно останавливается, а человек падает.

Блоки фиксируют фронтальные, боковые или задние столкновения с транспортными средствами, столкновение со стационарными объектами или простую потерю управления, что приводит к падению.

В течение 0,08 секунды баллон с CO2 реагирует накачкой встроенной нейлоновой подушки безопасности. К тому времени, когда пользователь упадет, подушки уже должны быть наполнены газом, что значительно уменьшит травмы.

Подушка безопасности сдувается в течение 10 минут после срабатывания. Однако пользователям необходимо заменить картридж с CO2, доступ к которому осуществляется через молнию внутри куртки. Подушку безопасности и электронику можно снимать для стирки куртки.

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Какие еще преимущества имеет куртка Cirrus

В куртке на рукаве есть удобный карман для смартфона. Это позволит пользоваться телефоном даже во время поездки.

Гаджет имеет водонепроницаемую, ветрозащитную оболочку, которая хорошо пропускает воздух. Сделана она из полиэстера, и имеет встроенные светоотражающие панели, содержащие микроскопические стеклянные шарики, которые делают его хорошо видимым при освещении автомобильными фарами.

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Куртка в надутом положении ночью / Фото Cirrus.urban