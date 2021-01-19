В Украине начались продажи нового бюджетного смартфона vivo Y31. Он может похвастаться тройной камерой на Android 11 из коробки и фирменной оболочкой Funtouch OS 11 на борту.

Кроме того, vivo Y31 оснащен NFC-модулем для бесконтактных платежей Google Pay. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе vivo Украины.

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Характеристики vivo Y31

Новинка получила 6,58-дюймовый IPS FHD + дисплей с каплевидным вырезом. Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой панели.

В качестве процессора здесь чип Qualcomm Snapdragon 662, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Емкость батареи составляет 5 000 мАч.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Основная камера – тройная:

Датчик на 48 Мп f / 1.79,

2 Мп макро камера f / 2.2,

2 Мп камера для боке (f / 2.4).

Кстати, здесь есть классический разъем для наушников.

Цена

vivo Y31 уже поступил в продажу в Украине. Его можно приобрести по рекомендованной цене 5 999 гривен.