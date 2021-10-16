Прочность iPhone 13 Pro сравнили с легендарным Nokia 3310

Nokia 3310 является не только легендой в мире смартфонов, но и одним из самых популярных мемов в сети. За все время пользователи создали сотни изображений, в которых обыгрывали его как самую прочную вещь в мире. YouTube-блогер решил сравнить его с новым iPhone 13 Pro.

Автор ролика, который имеет 7,5 миллиона подписчиков на YouTube, бросил оба телефона с высоты 20 этажей. Однако идеального падения так и не получилось.

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Результаты эксперимента

Весь процесс снимали в подъезде, бросая смартфоны в "колодец" между лестницами. Через несколько секунд они начинали сходить с траектории, ударяясь в металлические перила.

Результаты испытания оказались неожиданными:

Nokia 3310 в пластиковом корпусе разлетелся на части.

После падения автор не стал его собирать и включать, лишь отыскал все детали.

iPhone 13 Pro, который имеет корпус из нержавеющей стали и защитное стекло Ceramic Sheild, бросали снова и снова.

Заднее защитное стекло разбилось сразу.

Передняя панель разрушалась постепенно, однако первое падение она пережила отлично.

Каждый последующий удар постепенно проявлял трещины на экране.

Тесты показали, что iPhone 13 Pro собран очень хорошо. В итоге смартфон остался в рабочем состоянии.

Тест на прочность iPhone 13 Pro и Nokia 3310: видео