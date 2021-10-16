Прочность iPhone 13 Pro сравнили с легендарным Nokia 3310
Источник:YouTube
Nokia 3310 является не только легендой в мире смартфонов, но и одним из самых популярных мемов в сети. За все время пользователи создали сотни изображений, в которых обыгрывали его как самую прочную вещь в мире. YouTube-блогер решил сравнить его с новым iPhone 13 Pro.
Автор ролика, который имеет 7,5 миллиона подписчиков на YouTube, бросил оба телефона с высоты 20 этажей. Однако идеального падения так и не получилось.
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Результаты эксперимента
Весь процесс снимали в подъезде, бросая смартфоны в "колодец" между лестницами. Через несколько секунд они начинали сходить с траектории, ударяясь в металлические перила.
Результаты испытания оказались неожиданными:
- Nokia 3310 в пластиковом корпусе разлетелся на части.
- После падения автор не стал его собирать и включать, лишь отыскал все детали.
- iPhone 13 Pro, который имеет корпус из нержавеющей стали и защитное стекло Ceramic Sheild, бросали снова и снова.
- Заднее защитное стекло разбилось сразу.
- Передняя панель разрушалась постепенно, однако первое падение она пережила отлично.
- Каждый последующий удар постепенно проявлял трещины на экране.
- Тесты показали, что iPhone 13 Pro собран очень хорошо. В итоге смартфон остался в рабочем состоянии.
Тест на прочность iPhone 13 Pro и Nokia 3310: видеоСвои краш-тесты проводят не только техноблогеры, но и компании производители. Так, недавно Tesla показала на видео, как пикап крушит Model Y в рамках эксперимента, который воспроизвел обстоятельства реальной аварии.