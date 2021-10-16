Прочность iPhone 13 Pro сравнили с легендарным Nokia 3310

16 октября 2021 , 13:01
Читати новину українською

Источник:

YouTube

Nokia 3310 является не только легендой в мире смартфонов, но и одним из самых популярных мемов в сети. За все время пользователи создали сотни изображений, в которых обыгрывали его как самую прочную вещь в мире. YouTube-блогер решил сравнить его с новым iPhone 13 Pro.

Автор ролика, который имеет 7,5 миллиона подписчиков на YouTube, бросил оба телефона с высоты 20 этажей. Однако идеального падения так и не получилось.

Интересно На стенах пещеры в Италии нашли новые рисунки времен палеолита

Результаты эксперимента

Весь процесс снимали в подъезде, бросая смартфоны в "колодец" между лестницами. Через несколько секунд они начинали сходить с траектории, ударяясь в металлические перила.

Результаты испытания оказались неожиданными:

  • Nokia 3310 в пластиковом корпусе разлетелся на части.
  • После падения автор не стал его собирать и включать, лишь отыскал все детали.
  • iPhone 13 Pro, который имеет корпус из нержавеющей стали и защитное стекло Ceramic Sheild, бросали снова и снова.
  • Заднее защитное стекло разбилось сразу.
  • Передняя панель разрушалась постепенно, однако первое падение она пережила отлично.
  • Каждый последующий удар постепенно проявлял трещины на экране.
  • Тесты показали, что iPhone 13 Pro собран очень хорошо. В итоге смартфон остался в рабочем состоянии.

Тест на прочность iPhone 13 Pro и Nokia 3310: видео

Свои краш-тесты проводят не только техноблогеры, но и компании производители. Так, недавно Tesla показала на видео, как пикап крушит Model Y в рамках эксперимента, который воспроизвел обстоятельства реальной аварии.

 

Автор: Олександр Гайдамашко