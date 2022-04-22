Прочь из инстаграма, тикток некрасивый: Instagram будет бороться за оригинальный контент

Instagram вводит "рейтинг оригинальности", чтобы продвигать оригинальный контент. Алгоритмы будут определять, какое видео создано с помощью инструментов, а какое — загружено из других источников.

Глава социальной сети опубликовал на своей странице в Twitter объявление о нововведениях. Он заявил, что создатели оригинального контента должны получать больше внимания и признания.

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Что известно о функции

"Мы добавили новые способы обозначения и улучшили рейтинг: Товарные теги, Улучшенные (расширенные) теги, Рейтинг оригинальности. Создатели настолько важны для будущего Instagram, и мы хотим быть уверены, что они успешные и получат всю похвалу, которой заслуживают".

Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить большее признание, чем если бы репостили что-то, найденное у кого-то другого. Мы постараемся сделать больше, чтобы поощрять оригинальный контент,

– говорит Моссери.

Как именно Instagram будет определять, какой контент считать оригинальным и как поощрять авторов, пока неясно.