Глава социальной сети опубликовал на своей странице в Twitter объявление о нововведениях. Он заявил, что создатели оригинального контента должны получать больше внимания и признания.
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Что известно о функции
"Мы добавили новые способы обозначения и улучшили рейтинг: Товарные теги, Улучшенные (расширенные) теги, Рейтинг оригинальности. Создатели настолько важны для будущего Instagram, и мы хотим быть уверены, что они успешные и получат всю похвалу, которой заслуживают".
Если вы создаете что-то с нуля, вы должны получить большее признание, чем если бы репостили что-то, найденное у кого-то другого. Мы постараемся сделать больше, чтобы поощрять оригинальный контент,
– говорит Моссери.
Как именно Instagram будет определять, какой контент считать оригинальным и как поощрять авторов, пока неясно.
- Нововведение, вероятно, станет огромной проблемой для аккаунтов-агрегаторов, набирающих подписчиков и просмотров за счет копирования фото и видео из других соцсетей – например, с TikTok.
- Платформы Meta имеют самую большую аудиторию, но TikTok и Twitter – это места, где создаются новые мемы и тренды.
- Вероятно, сервис теперь будет занижать рейтинг выдачи чужих материалов и реже будет показывать их в рекомендациях.
- Некоторые СМИ, которые пишут о технологиях, уже назвали это обновление "борьбой с TikTok".