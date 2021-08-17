Процессы изменения климата подробно показали на интерактивном атласе

Климат Земли стремительно меняется. Реальность превосходит даже самые пессимистичные прогнозы ученых. Эксперты-климатологи отразили эти процессы на новой интерактивной карте.

Этот атлас не только показывает текущую ситуацию на планете, но и прогнозирует ситуацию в будущем. Информацию можно фильтровать по регионам, периодам, температурам и другим показателям.

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Климат меняется

Климатологи ООН уверены: вина за сложившуюся ситуацию лежит именно на людях. Однако у нас еще есть шанс если не остановить, то хотя бы замедлить глобальную катастрофу.

Целью создания интерактивного атласа является демонстрация всех ужасов будущего потепления. Он должен убедить общество задуматься. Ведь если каждый получит точные данные, а не расплывчатые предположения и прогнозы, это поможет достичь общего согласия в вопросах изменения климата.

В атласе учтено исторические наблюдения за различными регионами планеты и прогнозы на основе актуальных математических моделей. Между ними можно переключаться, чтобы сравнивать результаты. Также доступна информация по отдельным регионам и график роста температур.



График роста температуры в регионе, в котором находится Украина / Скриншот с сайта IPCC

Из атласа можно узнать о подъеме уровня Мирового океана и о количестве осадков.

В общем прогнозы достигают 2100 года.