Как пишет издание The Conversation, к тестированию привлекли 525 человек. Однако никто не смог найти способ взломать новый процессор, потому что он способен менять свою архитектуру каждую 0,1 секунды.

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Как работает процессор

Невозможно создать программное обеспечение без уязвимостей, вопрос лишь в том, сколько времени и труда потратят злоумышленники на их поиск. Во многом это зависит от архитектуры и протоколов работы аппаратной части процессора, знание позволяет найти правильный подход к атаке и сформировать стратегию.

Идея проекта "Morpheus" в том, чтобы создать платформу, которая меняет свою структуру быстрее, чем хакер успевает в ней разобраться.

Концепция оказалась полностью работоспособной. Никто из опытных специалистов не сумел найти подход к такой форме защиты.

К сожалению, за столь высокую защищенность пришлось заплатить. Скорость процессора, по оценкам, на 10 процентов ниже, чем у аналогов. Однако в DARPA считают, что это приемлемая цена за надежность.

Дальнейшим развитием проекта станет адаптация технологии для облачных хранилищ. Если все пройдет успешно, крупные компании смогут защитить себя от постоянных атак хакеров и их вирусов-вымогателей.