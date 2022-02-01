Пробы древнего льда указали на необычную солнечную активность

До сих пор считалось, что солнечные бури наиболее сильны в периоды высокой активности Солнца. Знания об этом помогают сохранить спутники, земные системы связи и даже жизнь и здоровье космонавтов и пилотов. Новое исследование показало, что сильные солнечные бури могут возникать также в периоды глубокого покоя Солнца, что выводит космическую погоду за пределы известных нам способов прогнозирования.

Группа исследователей из Лундского университета в Швеции проанализировала керны льда из Гренландии и Антарктиды в возрасте около 9200 лет. В образцах ученые искали концентрацию радиоактивных изотопов бериллия-10 и хлора-36.

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Именно эти вещества образуются под ударами долетающих до Земли высокоэнергетических космических частиц и хранятся во льдах и отложениях.

Что обнаружили ученые

Обнаруженные в образцах высокие концентрации конкретных изотопов указали, что примерно 9200 лет назад на Землю обрушился мощный поток высокоэнергетических космических частиц. Такое происходит во время сильных солнечных бурь, но проблема в том, что к тому моменту Солнце находилось в одной из своих спокойных фаз и проявляло минимальную активность. Столь сильной солнечной активности, как показывает анализ кернов, просто не могло быть.

Ученые предполагают, что небольшие по масштабам солнечные бури подобны традиционным "качелям" солнечной активности, но суперштормы могут иметь собственную логику возникновения. Вероятно, нам придется узнать много нового в этой области, прежде чем космическая погода для земных ученых станет открытой книгой.