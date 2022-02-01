Группа исследователей из Лундского университета в Швеции проанализировала керны льда из Гренландии и Антарктиды в возрасте около 9200 лет. В образцах ученые искали концентрацию радиоактивных изотопов бериллия-10 и хлора-36.

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Именно эти вещества образуются под ударами долетающих до Земли высокоэнергетических космических частиц и хранятся во льдах и отложениях.

Что обнаружили ученые

Обнаруженные в образцах высокие концентрации конкретных изотопов указали, что примерно 9200 лет назад на Землю обрушился мощный поток высокоэнергетических космических частиц. Такое происходит во время сильных солнечных бурь, но проблема в том, что к тому моменту Солнце находилось в одной из своих спокойных фаз и проявляло минимальную активность. Столь сильной солнечной активности, как показывает анализ кернов, просто не могло быть.

Ученые предполагают, что небольшие по масштабам солнечные бури подобны традиционным "качелям" солнечной активности, но суперштормы могут иметь собственную логику возникновения. Вероятно, нам придется узнать много нового в этой области, прежде чем космическая погода для земных ученых станет открытой книгой.

Кстати, недавно ученым удалось узнать, в какое время года упал астероид, который привел к массовому вымиранию на Земле и уничтожил динозавров. В рамках исследования изучали ископаемые останки животных в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте.