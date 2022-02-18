Проблемы Tesla: случаи фантомного торможения электрокаров будут расследовать госорганы США

Недавно Tesla обнаружила, что почти полмиллиона ее авто столкнулись с проблемой фантомного торможения. Автомобили внезапно останавливались на дорогах, даже если там не было препятствий. После того как компания получила сотни жалоб, началось расследование.

Изучением проблемы и расследованием случаев фантомного торможения займется Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США. Расследование коснется всех автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, выпущенных в 2021 и 2022 годах.

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Когда появилась проблема

Первые сообщения о "фантомном торможении" появились еще прошлой осенью, когда Tesla была вынуждена откатить обновление своей системы помощи водителю Full Self-Driving из-за проблем с неожиданными предупреждениями о лобовом столкновении и "фантомным торможением".

После отката количество жалоб на неожиданную и ничем не обусловленную экстренную остановку резко возросло. NHTSA получила 107 жалоб на эту проблему с ноября по январь, по сравнению с 34 жалобами за предыдущие 22 месяца.

Теперь NHTSA заявляет, что за последние девять месяцев получила 354 жалобы на "фантомное торможение", в которых говорится, что автомобиль неожиданно активирует тормоз во время движения на высокой скорости. Заявители сообщают, что экстренное торможение может происходить без предупреждения, случайно и часто несколько раз за одну поездку.

Госорганы США взялись за расследование

Управление по расследованию дефектов транспортных средств NHTSA начало стадию предварительной оценки, предшествующей официальному отзыву. В отчете отмечается, что на сегодняшний день сообщений об авариях, травмах или ДТП с летальным исходом в результате этой проблемы не поступало. Однако водители жалуются, что такое поведение машин сильно пугает пассажиров и может привести к серьезной аварии.

В чем причина проблемы

В настоящее время точный источник проблемы неизвестный, однако западные СМИ сообщают, что проблема может быть связана с неоднозначным решением Илона Маска устранить ряд радарных датчиков из новых автомобилей Model 3 и Model Y. Глава Tesla решил, что система помощи водителю может нормально функционировать полагаясь исключительно на камеры.

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Несмотря на заявления главы компании Илона Маска о том, что приоритетом Tesla является безопасность, только с октября прошлого года произвели десять отзывов фирменных автомобилей из-за различных проблем: от неисправного механизма запирания багажника и неисправного обогревателя ветрового стекла до режима, позволяющего автомобилю продолжать движение вопреки знаку STOP.

Компания также находится под следствием из-за дюжины инцидентов, связанных с тем, что автомобили Tesla врезались в машины экстренных служб при использовании автопилота.