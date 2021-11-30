Проблемы на МКС: почему отложили выход астронавтов в открытый космос

Астронавты МКС регулярно выходят в открытый космос, чтобы проводить плановые работы по оснащению станции, и выполняют другие поставленные задачи. Но на этот раз выход пришлось отложить на определенный срок.

Согласно плану, внекорабельную деятельность (ВКД) должны были проводить два астронавта NASA, которые недавно прибыли на станцию: Кейла Барон и Томас Маршбьорн. Это должен был быть уже 13 выход в открытый космос в 2021 году. Астронавты должны были заняться ремонтом сломанных антенн S-диапазона. Но выход пришлось перенести из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

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Астронавты NASA Томас Маршбьорн и Кейла Барон / Фото NASA

Подробнее об угрозе столкновения с космическим мусором

Согласно сообщениям, специалисты обнаружили угрозу столкновения станции с обломком космического мусора. Детали не сообщаются, но, вероятно, это будет очень близкий проход обломка к станции. Неизвестно, будет ли маневрировать МКС. Из-за невозможности рационально оценить опасность для астронавтов, их ВКД отменяли.

Для Кейлы Барон это должен был быть первый выход в открытый космос, так как астронавтка только начинает свою карьеру в космосе. Но для Томаса Маршбьорна это будет уже пятая ВКД, он – один из самых опытных астронавтов NASA. Томас провел больше 24 часов в открытом космосе, проводя разнообразные работы.

Пока неизвестно, действительно ли обломок мусора принадлежит уничтоженному Россией спутнику "Космос-1408", однако шансы на это высокие, потому что орбиты облака мусора и МКС пересекаются.