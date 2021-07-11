Астронавт NASA Скотт Келли провел в космосе совокупно более 520 суток. Завершил космические полеты Келли 2 марта 2016 года после 341 суток на борту МКС в рамках миссии МКС-43,44,45,46. Астронавт рассказывал, что после возвращения он не мог надеть на себя одежду, ведь у него сильно пекла кожа.

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Будни на МКС / Фото NASA

Причина земных неудобств

На борту Международной космической станции астронавты находятся в условиях микрогравитации, которую мы называем невесомостью. Скотт Келли буквально год летал по станции, а его одежда летала вместе с ним. Ему не нужна была обувь, ведь ходить он не мог. Его кожа подвергалась гораздо меньшему постороннему воздействию, чем это было бы на Земле.

По возвращении оказалось, что от одежды у мужчины жжет кожа, которая разнежилась за целый год без привычного постороннего воздействия, ведь на Земле одежда давит на нее под действием гравитации.

К космосу привыкнуть легче, чем к Земле,

– подытожил Скотт Келли на пресконференции.

Еще одной проблемой, к которой надо снова привыкать после долгих космических путешествий – гравитация. Астронавт NASA Томас Маршборн это ярко продемонстрировал в известном интервью, которое собрало сотни тысяч просмотров. Мужчина просто забыл, что на Земле вещи падают, а не зависают на том самом месте, где он их оставил.

Астронавт Томас Маршборн забыл о гравитации: смотреть видео онлайн