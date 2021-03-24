23 марта пользователи Android столкнулись с серьезными проблемами. Пользователи всему миру, в том числе и в Украине, начали массово жаловаться на сбои в работе различных приложений. Компания Google уже выпустила экстренное обновление.

Это срочное обновление выпустили уже через несколько часов после массовых проблем с приложениями.

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Сейчас пользователям нужно через Google Play обновить Android System WebView до версии 89.0.4389.105 и Google Chrome до актуальной версии.

Важно! Если вы пользователь Android, то обратите внимание настроена ли у вас автоматическая установка обновлений. Если нет, то нужно найти компонент в Google Play и обновить его вручную.

Напомним, что в этом апдейте единственным вариантом исправления было просто откатить Android WebView до прошлой версии.

Какие проблемы были

Проблемы начались после обновления системного компонента Android WebView, отвечающего за отображение веб-страниц внутри приложений. Пользователи начали получать сообщения о сбоях в работе некоторых приложений.

При попытке открыть то или иное приложение тоже выдавало ошибку. Среди приложений, с которыми возникли проблемы, и такие важные, как Gmail, приложения интернет-банкинга и даже Google Pay. В общем, такие сбои в работе продержались около 7 часов.