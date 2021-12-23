Что не так с Apple Watch после обновления

Одна из жалоб заключается в том, что Apple Watch заряжаются слишком медленно. За 10 минут устройство набирает всего около 2% заряда. При этом в некоторых случаях проблема касается не только посторонних зарядок, но и комплектной, поставляемой с часами.

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Интересный факт! Стоит отметить, что эта проблема наблюдалась после запуска watchOS 8.1.1, а обновление 8.3, похоже, вызвало проблемы у еще большего количества пользователей.

Что касается проблемы со сторонними зарядными устройствами, при использовании таких аксессуаров Apple Watch заряжаются в течение нескольких минут, а затем заряжание внезапно прекращается. Помогает перезапуск устройства, но это нельзя назвать постоянным решением, поскольку проблема повторяется и после этого.

Стоит отметить, что проблема касается не только недорогих аксессуаров от неизвестных производителей, но и довольно дорогих устройств от таких производителей, как Belkin.

Большинство устройств, на которые распространяется проблема – это Apple Watch Series 7, однако жалобы поступают и от пользователей Watch Series 6. Предполагается, что Apple исправит проблемы в будущих обновлениях программного обеспечения.