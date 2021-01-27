Итальянская ассоциация защиты прав потребителей Altroconsumo, которая входит в объединенную группу Euroconsumers, подала коллективный иск против Apple за умышленное замедление работы старых моделей iPhone. Это уже третий региональный иск в Европе за последние месяцы.

Источник: TechCrunch

Речь идет о модели iPhone 6, 6s, 6 Plus и 6s Plus. Ассоциация обвиняет компанию в том, что она умышленно снизила производительность смартфонов ради увеличения срока действия аккумулятора, не сообщив пользователям об этом должным образом.

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Что грозит Apple из-за нарушения

Altroconsumo требует компенсацию не менее 60 евро в среднем на одного владельца iPhone в Италии – суммарная компенсация в таком случае составит 60 миллионов евро.

Euroconsumers начала работу над исками по поводу снижения производительности iPhone в 2020 году. Летом организация направила официальное письмо в компанию, в котором потребовала объяснений. В декабре общий иск подали ассоциации Испании и Бельгии, где от Apple также потребовали компенсацию в размере не менее 60 евро за каждого пострадавшего потребителя в двух странах. На этом претензии в Европе не заканчиваются – по данным TechCrunch, аналогичный иск из-за замедления старых смартфонов к Apple готовится в Португалии.

В Euroconsumers считают, что действия компании представляют собой ненарочное недобросовестное отношение к пользователям их продукции. Кроме того, Apple обвиняют в "безответственном поведении с экологической точки зрения", поскольку разочарованные владельцы iPhone вынуждены чаще менять смартфоны из-за заметного снижения производительности

Apple и аналогичные иски против компании

Компания уже встречалась с исками из-за намеренного снижения производительности старых устройств. В США расследование против Apple началось еще в 2017 году. По сообщениям пользователей, смартфоны начали тормозить после установки iOS 10.2.1. В декабре 2017 года компания признала, что занижала тактовую частоту процессоров старых моделей, объяснив это попыткой увеличить работу аккумулятора.

В марте 2020 года Apple согласилась на компенсацию в размере до 500 миллионов долларов – владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, которые установили на девайсы iOS 10.2.1, могли претендовать на 25 долларов компенсации. А в ноябре стало известно, что компания выплатит еще 113 миллионов долларов власти 34 американских штатов и округа Колумбия в рамках расследования о замедлении старых моделей iPhone.