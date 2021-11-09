Проблему дефицита питьевой воды можно устранить с помощью угля: новое открытие

Сегодня человечество все больше становится на путь зеленой энергетики, что означает отказ от использования угля. Вместе с тем все острее встает вопрос нехватки питьевой воды на планете. Как оказалось, тот же уголь может помочь его решить. Этому способствует открытие новой технологии.

Обнаруженных запасов угля в мире при использовании путем сжигания хватит на несколько сотен лет. Однако теперь его можно будет использовать для более экологичных целей. Более того – повторно.

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Что предлагают ученые

Открытие совершили специалисты Университета науки и технологий имени короля Абдуллы в Саудовской Аравии. Оно позволит напоить всех, кто страдает от дефицита пресной воды.

В основе разработки лежит материал под названием "карбонизированный прессованный порошок" (КПП).

Получают его путем измельчения угля с последующим прессованием полученного порошка в жесткие брикеты.

У КПП есть два веских преимущества. Во-первых, большая пористость и площадь поглощения. Во-вторых, таким брикетам можно придать произвольные формы.

Порошок объединили с хлопчатобумажными волокнами, чтобы создать сердце новой опреснительной установки.

Как это работает

Блок КПП помещается в емкость с морской соленой водой в 1,5 раза больше по объему. При этом верхняя часть блока должна выступать над водой. Вся конструкция подвергается усиленному нагреву солнцем за счет своего черного цвета. Одновременно происходит поглощение воды и подъем ее по волокнам до верхушки блока. Там вода при контакте с перегретой частью блока превращается в пар, улетучивается и конденсируется на стенках купола, откуда стекает по желобкам в накопитель. Чтобы удалить из блока КПП соль, достаточно просто прополоскать его в той же морской воде.

Эффективность

Как заявляют создатели изобретения, скорость испарения в их установке в три раза выше, чем у самых эффективных современных систем, а сам процесс на треть дешевле.

В настоящее время совместно с нидерландской компанией PERA разрабатывается проект строительства испытательной опреснительной станции для соленой воды в Бразилии.

Напомним, сегодня практически пятая часть населения мира живет в районах, где наблюдается острая нехватка питьевой воды. Одна четверть населения живет в развивающихся странах, которые испытывают недостаток в связи с отсутствием инфраструктуры, необходимой для забора воды из водоемов. Не последнюю роль в проблеме играет и глобальное потепление, ведь все чаще на планете наблюдаются затяжные засухи.