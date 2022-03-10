В пробах из астероида Рюгу обнаружены аминокислоты – "кирпичи" живых организмов

Исследователи, изучающие образцы породы из астероида Рюгу, доставлены на Землю японской миссией "Хаябуса-2" в декабре 2020 года, обнародовали результаты химического анализа проб. Образцы, взятые с поверхности и недр Рюгу в 2018 и 2019 годах, не только дают представление о том, из чего состоит астероид, но отвечают на некоторые вопросы о ранних этапах развития Солнечной системы.

Что собрал японский зонд

Во время своей миссии "Хаябуса-2" собрал 5,4 грама вещества из астероида Рюгу. В ходе первой части миссии были взяты пробы с поверхности астероида, а на втором этапе с помощью ударного элемента был образован небольшой кратер и зонд смог собрать почву под поверхностью объекта.

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Что обнаружили в образцах астероида

Как отметил Хисаеси Юримото, профессор в области геолого-геофизических исследований в Университете Хоккайдо, образцы почвы Рюгу отличаются от материалов подобных ему CI-хондритов – метеоритов, исследовавшихся учеными ранее на Земле. Образцы из Рюгу более "примитивны", а их химический состав имеет много общего с материалами молодой Солнечной системы, поскольку астероид не взаимодействовал с Землей.



Образцы почвы из астероида Рюгу / Фото Yada/Nature Astronomy

Группа исследователей под руководством Хироси Нараоки из Университета Кюсю (Япония), занимавшейся поиском органических веществ в пробах из Рюгу, установила, что почва астероида содержит больше углерода, водорода и азота по сравнению с другими угловыми хондритами.

Еще и особенно в образцах было обнаружено более 10 типов аминокислот, включая глицин и L-аланин – базовые строительные блоки белков, производимые живыми организмами на основе кода ДНК. И это уже не первое открытие подобного рода.

Почему ученым это интересно

В 2001 году был проведен анализ метеорита Ивуна, относящегося к тем же CI-хондритам, упавшим в Танзании в 1938 году, и в его составе также были обнаружены аминокислоты.

Из-за отсутствия погодных факторов и тектонических процессов состав подобных астероидов не изменялся от самого зарождения солнечной системы, и сейчас подобные космические тела позволяют ученым заглядывать в прошлое: составляющие основу жизни на Земле органические вещества возникли в молекулярном облаке, из которого система зародилась 6 миллиардов лет назад.

Группа ученых Университета Тохока (Япония) под руководством Томоки Накамуры предположила, что Рюгу откололся от большего астероида и превратился в рыхлое скопление камней, которые сейчас удерживаются вместе одной силой гравитации.

В образцах почвы также содержится много воды, а значит, говорят исследователи, астероид должен был образоваться за пределами снежной линии углекислого газа и воды, где образование твердого вещества преобладает над таянием и испарением. Ученые добавили, что через 5,2 миллиона лет после зарождения солнечной системы вода изменила химический состав Рюгу, на котором также образовался минерал под названием доломит.