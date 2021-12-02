Прятаться у всех на виду: в Вашингтоне случайно открыли новый вид "саблезубого тигра"

Вспоминая о вымерших животных, в первую очередь на ум приходят динозавры, мамонты и саблезубые кошки. Последних открыто уже множество видов, но, как оказалось, иногда полезно проводить повторные исследования известных костей.

Саблезубые кошки – это вымершее подсемейство из семейства кошачьих. Но не следует считать, что только кошки имели гигантские зубы. Задолго до них Землю населяли так называемые нимравиды (Nimravidae), отрастившие себе длинные саблевидные зубы. Казалось бы, ученые уже уверенно классифицируют этих кошевидных животных. Но оказалось, что это совсем не так.

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Кости Eusmilus adelos / Фото Scientific Reports

Подробнее об открытии

Долгие годы в Национальном музее естествознания, Вашингтон, округ Колумбия, при Смитсоновском университете пилился череп "не настоящего саблезубого кота"-немравида. Аспирант Пол Баррет во время ремонта в Музее заметил экспонат и понял, что это совсем новое.

Большинство североамериканских нимравидов были достаточно небольшими и имели размеры современной рыси. А вот этот представитель сильно выделялся размерами, больше подходящими современному льву.

Для своего времени он был аномально больше,

– говорит Пол Баррет.

Проведя дополнительные исследования, Пол понял, что перед ним совершенно новый вид кошевидных нимравидов, принадлежащий к подсемейству Hoplophoninae. Новый вид получил название Eusmilus adelos, а исследуемое животное жило около 33 миллионов лет назад. Так новый вид долгие годы скрывался у всех на виду, находясь в Музее.

Также интересно, что новое открытие и исследование остатков "ненастоящего саблезубого кота" побудило Пола пересмотреть эволюцию нимравид. Он предположил, что они на раннем этапе развития разделились на две группы:

Первая группа отращивала себе все большие саблевидные зубы.

Вторая группа имела самые разные виды зубов: от маленьких и до больших.

Кстати, этот путь в свое время повторили кошачьи. Но с разницей в том, что саблезубые махайродовые потом вымерли, а роды с "разнообразными" зубами выжили и превратились в современных кошек.